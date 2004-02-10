اين منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: پيش از اين شوراي نگهبان تعداد داوطلبان را 5 هزار و 627 نفر اعلام كرده بود، اما دو داوطلب از حوزه انتخابيه اهواز و يك داوطلب از حوزه انتخابيه رامهرمز - هر 3 نفر از استان خوزستان - كه رد صلاحيت شده بودند و اين مساله نيز به آنان اعلام شده بود، به اشتباه نامشان در ليست قرار گرفته بود.
وي افزود: يك داوطلب نيز در حوزه انتخابيه پارس آباد و بيله سوار در استان اردبيل كه تاييد صلاحيت شده اما به اشتباه در ليست گنجانده نشده بود، نامش در ليست قرار گرفت و بر اين اساس سه نفر از آمار قبلي كم شده و يك نفر به آن اضافه شده است.
وي اين اشتباه را ناشي از اشكالات برنامه اي دانست و گفت: ديسكتي كه به دست اندركاران سايت شورا داده شده بود، كامل نبوده و اين تغييرات بدين معنا نيست كه كسي مجددا تاييد يا رد صلاحيت شده باشد.
گفتني است ، تمامي كاربران محترم براي مشاهده فهرست نهايي اين اسامي مي توانند به پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان به آدرس www.irisn.com مراجعه كرده و يا مستقيما از طريق نشاني http://www.irisn.com/akhbar/1382/13821120/13821120_1.pdf اين ليست 190 صفحه اي را مشاهده كنند.
يك منبع آگاه در شوراي نگهبان در گفتگو با "مهر":
آمار نهايي داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم 5625 نفر است
يك منبع آگاه در شوراي نگهبان گفت: آمار نهايي داوطلبان تاييد صلاحيت شده نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 5 هزار و 625 نفر است و آمارهاي ديگر صحت ندارد.
کد مطلب 58384
نظر شما