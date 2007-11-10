ساکاشویلی بر تداوم حالت فوق العاده در گرجستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میخائیل ساکاشویلی امروزاعلام کرد که با وجود درخواست های کشورهای غربی برای لغو حالت فوق العاده در گرجستان، این وضعیت تا زمانی که ضروری باشد حفظ خواهد شد.

وی افزود : تا وقتی که دولت صلاح بداند حالت فوق العاده در گرجستان برقرار خواهد بود.

این درحالی است که پارلمان گرجستان روز جمعه فرمان رئیس جمهوری را برای وضع حالت فوق العاده در این کشور تایید و تا 22 نوامبر جاری تمدید کرد.

همه 149 نماینده حاضر از مجموع 225 نماینده در جلسه امروز پارلمان به فرمان ساکاشویلی رای مثبت دادند. قانون اساسی گرجستان تاکید می کند که پارلمان باید فرمان رئیس جمهوری درباره اعلام حالت فوق العاده را ظرف 48 ساعت از صدور آن تایید کند و اگر این فرمان از تایید پارلمان برخوردار نشود باید فورا بعد از پایان مهلت 48 ساعته اجرای آن متوقف شود.

رئیس جمهوری گرجستان چهارشنبه هفته گذشته به منظور جلوگیری از ادامه تظاهرات مخالفان برای دو هفته (15 روز) حالت فوق العاده در سراسر این کشوراعلام کرد.