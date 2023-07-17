تخصیص ۶ میلیارد تومان اعتبار به پروژه مسیر گردشگری شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه مسیر گردشگری در کوچه‌های قدیمی شهرکرد اظهارداشت: این پروژه حدوداً از سال ۹۸ آغاز و تاکنون ۸ میلیارد تومان برای این مسیر هزینه شده است.

وی شروع مسیر گردشگری از کوچه سقاخانه می‌باشد و از کوچه مسجد ابومحمد، کوچه مسجدجامع، کوچه مرتضوی‌ها، کوچه نشاط، کوچه پشت مسجد نو، کوی نمدمالان عبور و تا کوچه نجارها ادامه دارد، افزود: امسال نیز در راستای کف‌سازی و جداره‌سازی در کوچه مسجد جامع و کوچه نشاط ۶ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد بیان کرد: در راستای اجرای سریع این پروژه در حال حاضر ۳ پیمانکار مشغول به فعالیت هستند که در صورت تأمین اعتبار می‌توان در اسرع وقت پروژه را تکمیل کرد.

