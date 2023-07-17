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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۴

سرپرست سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد خبر داد؛

تخصیص ۶ میلیارد تومان اعتبار به پروژه مسیر گردشگری شهرکرد

تخصیص ۶ میلیارد تومان اعتبار به پروژه مسیر گردشگری شهرکرد

شهرکرد_سرپرست سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد گفت: در راستای اجرای کف‌سازی و جداره‌سازی به پروژه مسیر گردشگری در شهرکرد ۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه مسیر گردشگری در کوچه‌های قدیمی شهرکرد اظهارداشت: این پروژه حدوداً از سال ۹۸ آغاز و تاکنون ۸ میلیارد تومان برای این مسیر هزینه شده است.

وی شروع مسیر گردشگری از کوچه سقاخانه می‌باشد و از کوچه مسجد ابومحمد، کوچه مسجدجامع، کوچه مرتضوی‌ها، کوچه نشاط، کوچه پشت مسجد نو، کوی نمدمالان عبور و تا کوچه نجارها ادامه دارد، افزود: امسال نیز در راستای کف‌سازی و جداره‌سازی در کوچه مسجد جامع و کوچه نشاط ۶ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد بیان کرد: در راستای اجرای سریع این پروژه در حال حاضر ۳ پیمانکار مشغول به فعالیت هستند که در صورت تأمین اعتبار می‌توان در اسرع وقت پروژه را تکمیل کرد.

کد مطلب 5838437

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