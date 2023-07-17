مسابقات سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ کمربند طلایی آقایان استان بوشهر با حضور نزدیک به ۳۵۰ بازیکن در قالب ۲۱ تیم در چهار رده سنی و در تمامی اوزان مجاز فدراسیون همزمان در سه زمین رینگ و تاتامی برگزار شد.

در پایان مسابقات به ترتیب تیم‌های گناوه، شیراز و بوشهر مقام اول تا سوم تیمی را کسب کردند.

قضاوت این دوره از مسابقات را ۲۳ داور کارت دار از استان‌های بوشهر، فارس و خوزستان بر عهده داشتند.

دبیر هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر ناظر مسابقات بود و مسابقات با حضور گسترده تماشاگران برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات تمامی نفرات اول رده سنی جوانان و بزرگسال کمربند طلایی و نفرات اول رده سنی نوجوانان و نونهالان بازوبند قهرمانی، حکم و مدال دریافت کردند.