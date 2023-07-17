تبلیغ باید اولویت نخست تمامی طلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح دوشنبه در دیدار معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: همه طلاب و علما باید دغدغه خود نسبت به تبلیغ را افزایش دهند زیرا این مطالبه مهم رهبر انقلاب است.

امام جمعه بجنورد با تاکید بر اینکه تبلیغ باید اولویت نخست طلاب باشد، گفت: اسلام در با تبلیغ رشد خواهد داشت لذا مبلغان بسیار جدی تر به این حوزه ورود کنند.

وی افزود: اگر محرم نباشد منبر نیز از علما گرفته خواهد شد لذا همه این ظرفیت به خاطر امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: بسیاری از افرادی که اهل منبر نیستند، با اعتبار و جاذبه این امام به هیأت آمده و پای منبر می‌نشینند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان داشت: جوان گرایی در تبلیغات اسلامی اتفاق افتاده و می‌توان با این افراد اقدامات بزرگی انجام داد.

وی افزود: ریاست تبلیغات اسلامی به دنبال تحول است که این نشانه بسیار خوبی می‌باشد.

حجت الاسلام نوری ادامه داد: امروز نیاز روز جامعه تبلیغ است و سازمان تبلیغات در این حوزه وظیفه دو چندان دارد.