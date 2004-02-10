دوسيمرغ بلورين براي گاو خوني دربخش بين الملل

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" ازتالاروحدت دراين بخش سيمرغ بلورين بهترين فيلم كوتاه به فيلم طوفان سنجاقك ساخته شهرام مكري اهدا شد .

سيمرغ بلورين بهترين دستاورد هنري به فيلمبردارفيلم آينده درخشان به كارگرداني كيوشي كروساوا محصول ژاپن تعلق گرفت.

عزت الله انتظامي نيزدراين بخش سيمرغ بلورين بهترين بازيگررا به خاطربازي درفيلم گاو خوني دريافت كرد. همچنين فيلم آمريكايي آرام محصول مشترك استراليا ، آلمان ، بريتانيا وآمريكا سيمرغ بهترين فيلمنامه را ازآن خود كرد.

سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني به كيوشي كروساوا كارگردان فيلم آينده درخشان اختصاص يافت. هيات داوران اين بخش جايزه ويژه خود را به فيلم گاو خوني ساخته بهروز افخمي اهدا كرد.

فيلم بازگشت محصول روسيه نيزسيمرغ بهترين فيلم بخش بين الملل را بدست آورد.قابل ذكراست علي معلم ، تهيه كننده فيلم گاو خوني هنگام دريافت جايزه ويژه هيات داوران با قدرداني ازهيات داوران اين بخش گفت :" ازطرف آقاي افخمي هم تشكرمي كنم. ايشان به دليل فوت مادرشان درمراسم حضورندارند. افخمي امروز صبح مادرش را ازدست داد."