دستگیری سارقان سابقه دار با ۴۲ فقره سرقت در بجنورد

سرهنگ مقصود رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند مورد سرقت در سطح شهرستان بجنورد بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند در رابطه با این پرونده ۸ نفر سارق و مال‌خر را شناسایی و دستگیر کنند، افزود: متهمان به ۴۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی، دولتی، منزل، مغازه، خودرو و موتورسیکلت و … اعتراف کردند

وی با بیان اینکه متهمان بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.