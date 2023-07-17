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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

ستاد انتخابات مازندران آغاز به کار کرد

ستاد انتخابات مازندران آغاز به کار کرد

ساری- ستاد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استانداری مازندران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری صبح دوشنبه با حضور استاندار در ساختمان استانداری افتتاح شد.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با اشاره به افتتاح ستاد انتخابات در استان، فرا رسیدن ماه محرم را گرامی داشت و اظهار امیدواریم کرد به به برکت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) این ستاد فعالیت‌های خود را در کمال صداقت و امانت داری در جهت اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرد.

وی برنامه ریزی برای مشارکت فعال مردم در انتخابات را امری مهم و ضروری برشمرد.

استان مازندران ۱۲ کرسی در مجلس و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.

کد مطلب 5838532

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