نیازمند افزایش بودجه برای خرید تجهیزات مدارس زنجان هستیم

حمیدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تأمین تجهیزات مورد نیاز در مدارس، اظهار کرد: هزینه تجهیزات بالا رفته به عنوان مثال قیمت یک میز و نیمکت بین ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان و یک لپ‌تاپ بیش از ۱۲ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه سالانه در اعتبارات استانی، سهمی برای تعمیر و تجهیز مدارس داریم که رقم پایینی دارد، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، این رقم پشتیبانی لازم را ندارد و اعتبارات را ۶۰ به ۴۰ تقسیم می‌کنیم و ۶۰ درصد را به تعمیرات و ۴۰ درصد را به تجهیزات اختصاص می‌دهیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان ادامه داد: از محل اعتبارات ملی نیز بودجه‌ای برای تأمین تجهیزات مدارس در حال ساخت داریم که اگر این اعتبارات ملی نبود قادر به تأمین این اندک تجهیزات هم نبودیم.

اسلامی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها، بودجه اختصاصی برای تأمین تجهیزات مدارس کافی نیست و نیاز به افزایش دارد.

وی ابراز کرد: برای بسط و گسترش عدالت، از سال گذشته توزیع تجهیزات به صورت جزیره‌ای برچیده شد و شهریور سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵.۵ میلیارد تومان تجهیزات که عمدتاً صوتی، تصویری و الکترونیکی بود تحویل آموزش و پرورش داده و در مناطق چهارده‌گانه توزیع شد.

اسلامی از اولویت قرار گرفتن تجهیز مدارس کودکان استثنایی خبر داد و گفت: علاوه بر این تجهیز هنرستان‌های استان و مدارس عادی صورت گرفته و در حال تبادل نظر با آموزش و پرورش برای خرید برخی اقلام هستیم که البته عمده تجهیزات خریداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای مدارسی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، تجهیزات را تأمین و نگهداری می‌کنیم تا مدرسه تازه ساخت با تجهیزات تحویل داده شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به اینکه در فصل تابستان طرح هجرت اجرا می‌شود، عنوان کرد: در این طرح با تأسی از شهید روح‌الله عجمیان سعی داریم که محیط‌های آموزشی را شاداب‌سازی کنیم و اقداماتی همچون تعمیرات میز و صندلی، رنگ‌آمیزی، خط‌کشی و تعمیرات جزئی انجام می‌شود.