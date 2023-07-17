به گزارش خبرگزاری مهر، آئین سنتی اذن عزا فردا سه شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ با تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد منور حضرت رضا (ع) و اهدا پرچم به هیئات مذهبی با حضور خادمان بارگاه قدسی رضوی در رواق امام خمینی (ره) تدارک دیده شده است.

قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط قاری جلیل اشرفی، شعرخوانی محمد جواد غفورزاده (شفق)، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و مدیحه‌سرایی علی ملائکه از برنامه‌های این مراسم سنتی است.

در ادامه این مراسم نیز پرچم متبرک رضوی و شال عزا، همچنین پوش و پرچم توسط تولیت معزز به سر کشیک خدمه و رئیس اداره انتظامات حرم مطهر رضوی و هیئات مذهبی اهدا می‌شود.

گفتنی است؛ همه ساله در آستانه فرا رسیدن ماه محرم به نشانه اعلام آغاز ماه محرم و شروع ویژه برنامه‌های عزاداری ایام شهادت امام حسین (ع)، پرچم سیاه بر فراز گنبد حرم امام رضا (ع) به اهتزاز در می‌آید و تا سوم ربیع الاول بر فراز گنبد طلا باقی خواهد ماند.