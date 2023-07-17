محدودیتی برای اشتغال خانواده زندانیان وجود ندارد

نصرت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد این انجمن گفت: کار انجمن حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان در حوزه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اشتغال، حرفه آموزی و بهداشت و درمان آنها است که یکی از مولفه‌ها بحث رفاه و معیشت خانواده آنها است.

وی افزود: تلاش شده تا با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود جامعه و ادارات مختلف، اقدامات بسیار مناسبی در راستای توانمندسازی زندانیان و خانواده آنها در حوزه‌های فرهنگی، حرفه آموزی، اشتغال، بهداشت و درمان انجام شود.

موسوی گفت: مشکلات اقتصادی خانواده‌های زندانیان موجب بروز آسیب‌های اجتماعی برای آنها می‌شود و کمک به زندانی و خانواده آنها کمک به جامعه است.

آزادسازی ۲۳ نفر زندانی در سال گذشته

وی به آزادسازی ۲۳ زندانی با بدهی ۷۰۰ میلیون تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی این مدت برای ۳۷ نفر از خانواده زندانیان فرصت شغلی ایجاد شده است.

موسوی پرداخت هزینه مستمری خانواده‌های تحت پوشش به صورت ماهانه، پرداخت هزینه درمانی خانواده‌های زندانیان، کمک هزینه دندانپزشکی، آزمایش، بستری، پرداخت هزینه قبوض آب، برق و گاز، هزینه شهریه مدارس و دانشگاه ۸۰ نفر از فرزندان محصل تحت پوشش، خرید کیف و لوازم التحریر، تقدیر از دانش‌موزان ممتاز مددجو، تعمیر خانه و وسایل منزل از دیگر خدمات این انجمن به جامعه هدف بوده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوه تحویل سبد کالا در ۷ نوبت از قبیل (برنج، گوشت روغن، مرغ، قند و شکر، لپه، لوبیا، پنیر، کره، تن ماهی، خرما تخم مرغ، رب گوجه، ماکارونی، سویا، مواد شوینده، شیرینی) در مناسبت‌های مختلف، پرداخت کمک هزینه خرید ۸ دستگاه کولر، پرداخت کمک هزینه خرید لباسشویی ایزوگام منازل وهزینه تعمیرات تلویزیون و یخچال به خانواده مددجویان، پرداخت کمک هزینه تهیه جهیزیه، از دیگر اقدامات انجمن برشمرد.

وی معرفی خانواده‌های زندانیان جهت استفاده از تسهیلات، برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص جلوگیری از بزه و آسیب‌های پر خطر اعتیاد، طلاق، و مهارت‌های زندگی با حضور کارشناسان مجرب، برگزاری دوره‌های آموزشی، کمک درسی، مهارت آموزی، معرفی به مرکز ترک اعتیاد، اعزام خانواده آنها به مشهد مقدس از دیگر اقدامات انجام شده است.

موسوی گفت: ارتقای سطح معیشت، تقویت بنیه مالی و تأمین بهداشت جسمی و روانی زندانیان و خانواده‌های آنان از جمله اموری است که این انجمن در انجام آنها تلاش خواهد کرد.

وی فراهم نمودن زمینه اشتغالزایی برای زندانیان پس از رهایی از زندان را امری ضروری در خصوص کاهش آمار ارتکاب دوباره به جرم از سوی زندانیان دانست.

وی با بیان این‌که انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان در کل کشور، هیچ بودجه دولتی برای کمک به خانواده زندانیان ندارند، افزود: منابع مالی انجمن‌ها، از کمک‌های مردمی و خیرین و همچنین فعالیت‌های اقتصادی این انجمن تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این انجمن در کنار سایر نهادهای حمایتی در راستای رفاه خانواده‌های تحت پوشش تلاش می‌کند.

موسوی با بیان این‌که هم اکنون حدود ۱۸۰ خانواده تحت حمایت این انجمن هستند، گفت: برای اشتغال خانواده زندانیان هیچ محدودیتی نیست و چنانچه آماده اشتغال باشند می‌توانیم آن‌ها را به صنایع و سایر ادارات معرفی کنیم.

نیازمند فرهنگ سازی در حوزه رفع مشکلات خانواده زندانیان داریم

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان ساوه تاکید کرد: وقتی یک زندانی وارد زندان می‌شود، حداقل‌های زندگی را دارد، اما اعضای خانواده اش که هیچ جرمی ندارند برای ادامه زندگی خود به دردسر می‌افتند و مشقت‌های زیادی می‌کشند که باید با فرهنگ سازی در این زمینه، به رفع مشکلات این عزیزان نیز کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قائل به ارائه خدمات صرفاً معیشتی و مقطعی یا توزیع سبد کالا جهت گذراندن امور زندگی بین خانواده زندانیان نیستیم حفظ کرامت خانواده زندانی از دغدغه‌های سازمان است و در تلاشیم برای خانواده‌های زندانیان اشتغال پایدار ایجاد شود.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده زندانی به نوعی حمایت از کانون خانواده و تقویت بروز هنجارهای اجتماعی در جامعه است چرا که پس از آزادی زندانی زنجیره حمایت و هدایت فرد آسیب دیده گسسته نخواهد شد و بی شک با این تفکر موجبات سعادتمندی فرد و خانواده مهیا می‌شود.