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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان:

برق مشترکان خانگی پرمصرف در هرمزگان قطع می شود

برق مشترکان خانگی پرمصرف در هرمزگان قطع می شود

بندرعباس - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: مشترکین خانگی که الگوی مصرف را رعایت نکنند و به اخطار قطع بی توجه باشند، برق آنها قطع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مصرف برق مشترکان خانگی به صورت مستمر اندازه گیری و به مشترکان پرمصرف اخطار داده می‌شود. در صورت بی توجهی به اخطارها و ادامه روند مصرف بی رویه برق آنها قطع می‌شود.

به گفته وی، برای مشترکان خوش مصرف هم بسته‌های تشویقی از خردادماه اجرا شده که هر مشترک در صورت کاهش مصرف نسبت به سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعت تا ۲۰ برابر هزینه برق مصرفی پاداش دریافت می‌کند.

کریمی اظهار داشت: همه مشترکان حق برخورداری از انرژی پایدار و مطمئن دارند اما برخی مشترکان با مصرف بی رویه و بیش از الگوی تعیین شده باعث فشار به شبکه و افت ولتاژ می‌شوند.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق برای عدالت در توزیع انرژی برق به همه مردم استان، برای پرمصرف‌ها جرایمی در نظر گرفته است که در صورت مصرف بیش از الگوی ۳ هزار کیلووات ساعت در ماه هزینه برق آنها تا ۳۰ برابر افزایش می‌یابد. علاوه بر جریمه مشترکان پرمصرف به آنها اخطار نیز داده می‌شود تا مصرف خود را متعادل کنند در صورت ادامه این روند برق آنها به ناچار قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: استان هرمزگان در این روزها بخاطر ورود موج گرما شاهد افزایش مصرف برق بخصوص در بخش خانگی است. هم استانیها برای حفظ پایداری شبکه از وسایل پرمصرف و غیر ضرور در ساعات اوج بار استفاده نکنند و کولرهای اضافه را در اوقات بعد از ظهر خاموش کنند.

کد مطلب 5838586

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