امیرعبداللهیان: افغانستان نیازمند راه حل های فوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی امور افغانستان با ایشان، ضمن ابراز خرسندی از انتصاب وی در این سمت، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد ابتکارات منطقه‌ای با محوریت سازمان ملل متحد در موضوع افغانستان را اعلام داشت.

وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم در افغانستان را مهم ارزیابی و بر ضرورت حمایت از ابتکارات منطقه‌ای به ویژه چارچوب همسایگان در راستای کمک به حل چالش‌های افغانستان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: افغانستان نیازمند راه حل های فوری می‌باشد و اگر جامعه بین المللی به چالش‌های امنیتی این کشور ناشی از تحرکات گروه‌های تروریستی توجه جدی نداشته باشد تبعات منفی آن دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد.

امیرعبداللهیان ماموریت سینیرلی را در شرایط کنونی سنگین و دشوار توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد با توجه به تجربه مفید و پشتوانه‌ی حرفه‌ای ارزیابی دقیق‌تری از واقعیت‌های افغانستان داشته و این ماموریت به شکل موفقی به سرانجام برسد.

سینرلی اغلو نیز در این دیدار از فرصت تبادل نظر و گفتگو با وزیر امور خارجه کشورمان ابراز خرسندی نموده و با ارائه ارزیابی خود از تحولات و شرایط افغانستان در ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، بر اراده سازمان ملل متحد در حمایت از ابتکارات منطقه‌ای و چارچوب همسایگان به منظور کمک به تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کرد.