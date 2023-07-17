ضرورت نقش آفرینی مسئولان و رسانه ها در حوزه امربه معروف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی صدیقی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در آستانه ماه محرم هستیم، اظهار کرد: فلسفه قیام امام حسین (ع) بر امر به معروف و نهی از منکر پایه گذاری شده بود.

وی با بیان اینکه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بر کسی پوشیده نیست، افزود: آیات و روایات بسیاری نیز وارد شده است که همه نشانگر این است که کارهای ایجابی بر سلبی تقدم دارد.

صدیقی با اشاره به اینکه رسانه‌ها می‌توانند در بحث آموزش امر به معروف و نهی از منکر کمک فراوانی داشته باشند، گفت: یکی از بزرگترین رسالت مجموعه خبرگزاری‌ها در این امر خلاصه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین ارکان حفاظتی جامعه دینی و انقلابی است، ادامه داد: همه افراد در سطح جامعه باید اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته باشند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر ناجی همه انسان‌های حق طلب، حق مدار و آزادیخواه خواهد بود.

صدیقی با اشاره به اینکه دشمن در تلاش است تا جامعه را به انحراف بکشاند، افزود: دشمن وقتی می بیند که از راه جنگ سخت نمی‌تواند با اسلام مقابله کند از طریق نوجوانان و جوانان ورود می‌کند تا جامعه را به سوی فساد هدایت کند.

وی با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی و اهتمام مسئولین در این زمینه ادامه داد: باید اعتراف کنیم در حوزه فرهنگی و انحراف جامعه اسلامی دشمنان تلاش‌های زیادی داشته‌اند و نوجوانان و جوانان را پیشانی این حملات قرار داده‌اند.