پیش بینی کاهش دمای هوای کرمانشاه تا اواخر هفته

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که میانگین پهنه‌ای دمای کشور از ابتدای تیرماه تاکنون به ۳۰.۱ درجه سلسیوس رسیده که یک درجه گرم‌تر از نرمال است.

وی افزود: چشم انداز مدل‌های پیش بینی بلند مدت نیز نشان می‌دهد که همچنان میانگین دمای هوای کشور در تابستان امسال بالاتر از نرمال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدای تابستان تا کنون میزان نزولات جوی کشور نیز کمتر از نرمال بوده است به طوریکه بارندگی‌ها در ۲۸ استان کشور نسبت به شرایط نرمال کاهش یافته است.

دولتشاهی با اشاره به شرایط جوی استان کرمانشاه طی روزهای آینده، بیان کرد: با تضعیف سامانه گرم جنب حاره از امروز تا روز چهارشنبه بتدریج بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس از دمای هوا در نقاط مختلف استان کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: به دنبال این شرایط از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده مجدداً شاهد تقویت پایداری و افزایش نسبی دمای هوا در جو استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می‌شود در روزهای یاد شده دمای هوا در شهر کرمانشاه به ۴۰ تا ۴۲ و در نواحی گرمسیر به ۴۴ تا ۴۷ درجه سلسیوس برسد.