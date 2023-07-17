روزهای گرم بوشهر ادامه دارد

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، از امروز تا پایان هفته طی ساعاتی از ظهر و بعد از ظهر وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی همراه با خیزش گرد و خاک محلی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه طی این مدت سواحل استان هم در برخی ساعات متلاطم خواهد بود اضافه کرد: روند گرمای هوا نیز در این مدت ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در برخی مناطق استان احتمال افزایش دما تا آستانه ۵۰ درجه سلسیوس دور از انتظار نیست.

وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و احتمال گرد و خاک، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

محمدی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی تا با سرعت ۱۰ تا ۳۴ و طی ساعاتی از ظهر تا اواخر شب گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و طی ساعاتی از ظهر تا اواخر شب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.