شبکه نظارت بر انتخابات در خراسان جنوبی پویا و متعهد است

حجت الاسلام مهدی یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اصل نظارت بر اینکه نهادی ناظر باشد اصلی عقلایی و عرفی و در دین اسلام شرعی است.

وی تصریح کرد: در کار خداوند نیز برنامه‌ای به عنوان نظارت وجود دارد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خراسان جنوبی گفت: در کشورها و حکومت های مختلف نهادی به عنوان نظارت بر ارکان حکومتی و برای پاسبانی از قانون اساسی آنها پیش بینی شده است.

یعقوبی با اشاره به اینکه بحث انتخابات بالذات یک بحث چالش برانگیز است، اضافه کرد: عقل حکم می کند که یک نهاد بی طرف، عاقل و عادل بر آن نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری که شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است، افزود: در بحث شورای نگهبان جفایی که به آن شده این بوده که بخشی از عموم مردم شورای نگهبان را با انتخابات می شناسند و در امر نظارت ها و همچنین اینکه سلیقه ای عمل می شود در حالی اصلاً این گونه نیست.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خراسان جنوبی اضافه کرد: شورای نگهبان وظایف متعددی دارد به طوری که بیش از ۲۰ اصل قانون اساسی به وظایف آن پرداخته است.

یعقوبی به سه وظیفه اصلی شورای نگهبان اشاره کرد و بیان داشت: تطبیق مصوبات مجلس برای اینکه با قانون و شرع منفاتی نداشته باشد، تفسیر قانون اساسی و در نهایت نظارت بر انتخابات از جمله این وظایف مهم شورای نگهبان است.



وی با بیان اینکه تاکید همیشگی اعضای شورا در نظارت بر انتخابات عمل بر مدار قانون و رعایت اصل امانت داری است، افزود: در بررسی صلاحیت ها و همچنین نظارت بر مراحل انتخابات و مراقبت از سلامت انتخابات شورای نگهبان تلاش می کند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خراسان جنوبی بیان داشت: شاهد گویای رعایت اصل بی طرفی و عدم اعمال سلایق در نهاد ناظر و مجری انتخابات این بوده که در سابقه انتخاباتی ایران بعد از ۴۴ سال که از انقلاب می‌گذرد سلایق گوناگون و مختلف سیاسی به عرصه قدرت راه یافته و تاثیرگذار بوده اند.

یعقوبی با اشاره به اینکه در عرصه شفافیت در کار، شورای نگهبان پیشتاز بوده است، یادآور شد: شورای نگهبان هر چند هیچ الزام قانونی نداشته حتی قبل از مصوبه مجلس مبنی بر شفافیت در کار مدیران و دستگاه ها به این اصل توجه داشته و به آن عمل کرده به طوری که در سامانه جامع نظرات و مذاکرات شورا، تمانی نظرات، مذاکرات و مصوبات شورای نگهبان برای عموم قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه دفاتر نظارت بر انتخابات در شهرستان ها و استان ها در اوایل دهه ۸۰ با امر و اشاره رهبری تشکیل شده و بازوی کمک کننده به شورا بر امر نظارت بر انتخابات است، بیان کرد: در خراسان جنوبی این دفتر از بدو تشکیل استان تاسیس شده و در عرصه نظارت در استان کمترین چالشی وجود نداشته است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استانداری و فرمانداری های استان در دولت های مختلف همکاری خوبی با دفاتر نظارت در امر برگزاری انتخابات داشته اند، یادآور شد: شبکه نظارت استان فعال، پویا، متخصص و متعهد بوده و از اقشار مختلفی در آن حضور دارند.

یعقوبی گفت: یکی از شاخص های انتخابات در نظام اسلامی ایران برگزاری آن توسط مردم است.

وی با بیان اینکه در سطح استان در مجموع حدود ۴ هزار و ۴۰۰ ناظر فعال همکاری دارند، تصریح کرد: از این تعداد حدود ۹۰۰ نفر را بانوان و مابقی را مردان تشکیل می‌دهند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در انتخابات دوره قبل مجلس شورای اسلامی در استان ۶۷۷ شعبه اخذ رای وجود داشته که در مجموع ۲۷۰۰ ناظر بر اجرای انتخابات نظارت داشته اند.