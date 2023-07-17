بازگشت زائران حج تمتع از فردا به کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی ایرانمنش با اشاره به اینکه امسال ۳ هزار و ۱۳۵ زائر در قالب ۲۰ کاروان به حج تمتع امسال اعزام شدند، گفت: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار است اولین پرواز بازگشت زائران امسال حج تمتع کرمان، ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه فردا سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه کرمان به زمین بشیند.

وی با اشاره به اینکه زائران حج تمتع امسال کرمان در قالب ۱۴ پرواز ایرانی از جده به کرمان بازگردانده می‌شدند، تصریح کرد: قرار است تمام زائران کرمانی تا شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ به کرمان برگردند.



مدیر حج و زیارت استان کرمان با اشاره به اینکه تاکنون مشکلی در حج تمتع پیش نیامده است، گفت: متأسفانه یکی از زائران که سن او بالا است دچار سکته مغزی شده و هم اکنون در کما است و وضعیت او تثبیت نشده و در بیمارستان مدینه بستری است.



ایرانمنش با اشاره به احتمال شیوع بیماری آنفولوآنزا گفت: ضرورت ایجاب می‌کند که افراد سعی کنند حداقل تا ۳ روز دیدار خود با حجاج را به تعویق بیندازند.