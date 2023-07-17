پیام احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق قولی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داد، کارگروهی به جهت بررسی طرح‌های فرهنگی و رفع در چهارمحال و بختیاری از وزارتخانه مأمور و از ۲۴ تیرماه در شهرکرد حاضر شدند.

وی افزود: مقرر شد همه ظرفیت‌های فرهنگی، پروژه‌های نیمه تمام و مجتمع‌هایی که باید احداث یا تعمیر شود، بازبینی شود و نهایتاً به یک سندی برسیم که برمبنای آن سند اولویت‌بندی‌ها فرهنگی انجام و ملاکی برای دور دوم سفر ریاست جمهور باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دو گروه از سوی وزارتخانه در استان حاضر هستند، گروه اول طرح‌های شهرهای فرخشهر، فرادنبه، بروجن، بلداجی، گندمان، آلونی، لردگان و مالخلیفه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

احمدی عنوان کرد: گروه دیگر در شهرهای شلمزار، گهرو، پروژه داراب افسر چغاخور، ناغان، اردل، دشتک و چلگرد از پروژه‌های فرهنگی بازدید می‌کنند و شهرهای بن، سامان، وردنجان، فارسان، باباحیدر، جونقان، سودجان، هفشجان و شهرکرد در مرحله آخر بازبینی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرکرد مجموعه‌های فرهنگی متعددی وجود دارد که بعد از بازبینی سند مدنظر تهیه و نهایتاً در اختیار وزیر قرار می‌گیرد.