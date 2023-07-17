بزرگترین پارک آبی جنوب کشور در شهر یاسوج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح پارک آبی یاسوج افزود: اجرای طرح پارک آبی یاسوج در سال ۱۳۹۵ آغاز شد اما به دلیل نبود اعتبار، دو سال در شرایط تعطیلی به سر برد.

وی با بیان اینکه طرح، در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع احداث شد، گفت: برای تکمیل و بهره‌برداری طرح، در دولت سیزدهم ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ به آن اختصاص یافت و به مرحله بهره‌برداری رسید.

شالبافیان افزود: پارک آبی یاسوج در زمینی به مساحت شش هزار و ۲۰۰ مترمربع و ظرفیت سرویس دهی به یکهزار نفر در هر سانس، بزرگ‌ترین پارک آبی جنوب کشور است که با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر به شکل مستقیم فراهم شد.