به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هدف از اجرای این پویش که با شعار «سفر پاک، زمین پاک»، آغازشده، تشکیل یک گروه بزرگ هزار و یک‌نفری از علاقه‌مندان سفر و فعالان حوزه محیط‌زیست و گردشگری است تا با اقدامات و آموزش‌های لازم در طول سفر در جهت افزایش آگاهی عمومی جامعه و تکریم، حفظ و صیانت از محیط‌زیست و اماکن تفریحی کشور تلاش کنند.

در این مراسم که عصر روز جمعه، بیست و سوم تیرماه در خانه همایش تهران برگزار شد، جمعی از مدیران و کارآفرینان موفق ایران حضور داشتند و صد و سی نفر از شرکت‌کنندگان ازجمله محمد درویش، عضو بازنشسته هیئت‌علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و پیشکسوت این حوزه، با اعلام حمایت از این پویش، به عضویت گروه بزرگ هزار و یک ایران‌بان درآمدند.

رؤیا ایمانی رئیس هیئت‌مدیره شرکت هزار و یک گشت پاسارگاد هم اعلام کرد: این پویش سه حوزه‌ی گردشگری، محیط‌زیست و سرمایه اجتماعی را به هم پیوند می‌زند و در شبکه‌های اجتماعی نیز با برچسب: #هزارویک_ایران_بان فعال‌شده تا با مشارکت عموم مردم، لزوم توجه به پاکیزگی اماکن گردشگری هر چه بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

گفتنی است در جهت تشویق و استقبال عموم، فرصت استفاده از خدمات گردشگری شرکت هزار و یک گشت پاسارگاد با شرایط ویژه برای ایران‌بانی‌ها فراهم خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت عضویت در این پویش فرهنگی و زیست‌محیطی به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک ثبت نام کمپین هزارویک ایرانبان: https://pasargadtravel.porsline.ir/s/iranbaanreg

لینک وب سایت: https://pasargadtravel.ir