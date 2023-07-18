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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

 یک ایران و هزار و یک ایران‌بان

 یک ایران و هزار و یک ایران‌بان

به همت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری هزار و یک گشت پاسارگاد،پویش «هزار و یک ایران‌بان» باهدف حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و صیانت از اماکن گردشگری با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هدف از اجرای این پویش که با شعار «سفر پاک، زمین پاک»، آغازشده، تشکیل یک گروه بزرگ هزار و یک‌نفری از علاقه‌مندان سفر و فعالان حوزه محیط‌زیست و گردشگری است تا با اقدامات و آموزش‌های لازم در طول سفر در جهت افزایش آگاهی عمومی جامعه و تکریم، حفظ و صیانت از محیط‌زیست و اماکن تفریحی کشور تلاش کنند.

در این مراسم که عصر روز جمعه، بیست و سوم تیرماه در خانه همایش تهران برگزار شد، جمعی از مدیران و کارآفرینان موفق ایران حضور داشتند و صد و سی نفر از شرکت‌کنندگان ازجمله محمد درویش، عضو بازنشسته هیئت‌علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و پیشکسوت این حوزه، با اعلام حمایت از این پویش، به عضویت گروه بزرگ هزار و یک ایران‌بان درآمدند.

رؤیا ایمانی رئیس هیئت‌مدیره شرکت هزار و یک گشت پاسارگاد هم اعلام کرد: این پویش سه حوزه‌ی گردشگری، محیط‌زیست و سرمایه اجتماعی را به هم پیوند می‌زند و در شبکه‌های اجتماعی نیز با برچسب: #هزارویک_ایران_بان فعال‌شده تا با مشارکت عموم مردم، لزوم توجه به پاکیزگی اماکن گردشگری هر چه بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

گفتنی است در جهت تشویق و استقبال عموم، فرصت استفاده از خدمات گردشگری شرکت هزار و یک گشت پاسارگاد با شرایط ویژه برای ایران‌بانی‌ها فراهم خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت عضویت در این پویش فرهنگی و زیست‌محیطی به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک ثبت نام کمپین هزارویک ایرانبان: https://pasargadtravel.porsline.ir/s/iranbaanreg

لینک وب سایت: https://pasargadtravel.ir

کد مطلب 5838843

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