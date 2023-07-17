کسب ۲ رتبه توسط مهر در جشنواره فصلی مطبوعات استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر استان یزد در چهارمین جشنواره فصلی مطبوعات استان یزد در رقابت با ۲۶۵ اثر راه یافته به بخش داوری این جشنواره، توانست دو رتبه برتر این جشنواره را از آن خود کند.

مجید دهقانی زاده، عکاس خبرگزاری مهر با اثر «ایران من - یزد جهانی» در این جشنواره رتبه نخست گزارش تصویری را از آن خود کرد.

یادداشت «پلاک قرمزها سرویس مدرسه شدند/ خودروی دولتی در خدمت خانواده» نیز در این جشنواره رتبه دوم بخش یادداشت را از آن خود کرد.

در این مراسم استاندار یزد، مدیرکل ارشاد استان یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، معاون استاندار و جمعی از مسئولان حضور داشتند.