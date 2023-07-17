نمایش قدرت وکیفیت ابزارآلات رونیکس در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران به عنوان مهمترین رویداد صنعت ساختمان کشور هر ساله با حضور معتبرترین شرکت‌های ایرانی و خارجی فعال عرصه صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. رونیکس امسال به عنوان بزرگ‌ترین برند سازنده ابزار کشور با حضور در این نمایشگاه راوی تنوع و کیفیت محصولات خود است.

برند رونیکس تولیدکننده و عرضه‌کننده بیش از ۲۵۰۰ نوع از ابزارآلات مختلف در بازار ابزار ایران و جهان است. محصولات رونیکس را می‌توان به پنج دسته برقی، شارژی، بنزینی، بادی و دستی تقسیم کرد:

محصولات برقی: شامل انواع دریل، بتن‌کن، چکش تخریب، اره فارسی‌بر، فرز و مینی‌فرز، دستگاه پولیش، سشوار صنعتی، دستگاه کارواش و…

محصولات شارژی: شامل دریل شارژی، پیچ‌گوشتی شارژی، فرز شارژی، بتن‌کن شارژی، حاشیه‌زن شارژی و…

محصولات بنزینی: شامل اره زنجیری بنزینی، حاشیه‌زن بنزینی، موتوربرق بنزینی و…

محصولات بادی: شامل میخکوب و منگنه‌کوب بادی، دریل بادی، پیستوله بادی، کمپرسور بادی و…

محصولات دستی: شامل انواع آچار، انبر، پیچ‌گوشتی، چکش و…

علاقه‌مندان به صنعت ابزار می‌توانند برای اطلاع از جدیدترین محصولات این برند و آشنایی با تکنولوژی‌های روز دنیا در ساخت ابزار، از غرفه رونیکس واقع در سالن ۴۰ نمایشگاه بازدید کنند.

بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان کشور از ۱۲ تا ۱۵ مرداد ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ساعت ۸ تا ۱۶ عصر میزبان بازدیدکنندگان محترم است.

برای اطلاع بیشتر از اخبار حضور رونیکس در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان به سایت این مجموعه به آدرس www.ronix.ir مراجعه کنید.

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