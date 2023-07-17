به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی، در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن اشاره به جایگاه ویژه این شورا در اعتلا و پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور، به بیان رهنمودهایی جهت تبیین و باز ترسیم اهداف این شورا پرداختند.

وی تصریح کردند: سلطه فرهنگی یکی از ابزارهای مهم استکبار جهانی برای استثمار ملت‌ها می‌باشد، از این رو باید در عرصه‌های مختلف فرهنگی شاهد تلاش و فعالیت‌های مضاعف و تحول در محتوای فرهنگی باشیم.

آیت الله نوری همدانی در ادامه افزود: بسیاری از غرب زده‌ها تلاش می‌کردند اسلام را عامل عقب افتادگی جوامع اسلامی عنوان کنند، اما در سایه انقلاب و عمل به اسلام این همه پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های حاصل شده است، از این رو بیان الگوهای مناسب و ترویج سبک زندگی اسلامی یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان امر است.

وی ترویج بی حجابی را یکی از مظاهر خلاف اسلام دانسته و با انتقاد از برخی برنامه‌های صدا و سیما به این موضوع اشاره داشت و گفت: بر طبق آیه شریفه ۵۹ سوره احزاب، در قدم اول در برخورد با بی حجابی باید از صدا و سیما و به طور کل از بدنه دولت و نظام اداری کشور آغاز شود. این پذیرفته نیست که ما در جامعه به مردم تذکر دهیم و برخورد کنیم، اما وضع حجاب بعضی از برنامه‌های صدا و سیما و ادارت به شکل دیگری باشد.

آیت الله نوری همدانی در ادامه افزود: حکم وجوب حجاب مشخص است و ما مسئولیت داریم این پوششی را که اسلام لازم دانسته رعایت کنیم، اما باید توجه داشت حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت هستند و نباید این دو با یکدیگر خلط و اشتباه گرفته شود، چرا که خیلی‌ها شاید به جهت بی اطلاعی حجاب نداشته باشند، اما عفاف دارند. باید توجه داشت ترویج فرهنگ حجاب با آگاهی بخشی و بیان صحیح همراه باشد.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان فرازهایی از نامه حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) به مالک اشتر و تعبیر آن حضرت از مردم به عنوان عمود خیمه اسلام، به فشار اقتصادی حاکم بر جامعه خصوصاً اقشار ضعیف اشاره نمودند و بر لزوم اتخاذ تصمیمات و تمهیدات لازم جهت رفع این گونه مسائل تأکید نمود.

انتقاد از سختی معیشت مردم، گرانی مسکن و پایین بودن ارزش پول ملی

حضرت آیت الله نوری همدانی با انتقاد از سختی معیشت مردم، گرانی مسکن و پایین بودن ارزش پول ملی تصریح کرد: باید خدمت رسانی و اقدامات در این زمینه در زندگی و سفره مردم نمایان باشد. متأسفانه گرانی مسکن و بالا بودن اجاره بها یکی از دغدغه‌های مردم شده است باید متولیان مسکن هر چه سریع‌تر تصمیم و تمهیدات لازم برای رفع مشکلات مسکن و مسائل پیرامون آن داشته باشند.

این مرجع تقلید در ادامه، مسئولیت شغلی را امانتی مهم بیان دانسته و افزود: شغل شما مسئولیت آفرین است و به صورت امانتی از سوی خداوند بر عهده مسئولین امر است. باید توجه داشت این امانتی که بر عهده شما گذاشته شده وسیله‌ای برای امرار معاش شما نیست بلکه کسانی که به شما رأی داده‌اند و به شما با دید خاصی نگاه می‌کنند این را به امانت به شما سپرده‌اند.