هوای کرج ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۱۵۶ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد.
بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۱۳۸ و ۱۱۸ است که بر این مبنا کیفیت هوای هر دو شهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
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