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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۲۱:۴۹

/هفته سی و یکم جی لیگ/

اوراواردز فردا به مصاف کاوازاکی می رود

اوراواردز فردا به مصاف کاوازاکی می رود

تیم فوتبال اوراواردز ژاپن حریف تیم سپاهان در فینال لیگ قهرمانان آسیا فردا در چارچوب رقابت های هفته سی و یکم جی این کشور میهمان تیم کاوازاکی است.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم اوراواردز در حالی فردا به مصاف کاوازاکی می رود که چهارشنبه هفته جاری(23 آبان) در ورزشگاه سایتاما دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل سپاهان ایران را برگزار خواهد کرد. 

برپایه این گزارش، دیدار رفت دو تیم فوتبال سپاهان ایران و اوراواردز ژاپن در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ حرفه ای باشگاههای ژاپن(جی لیگ) تیم اوراواردز با یک بازی کمتر و 68 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم کاوازاکی فرونتال با 46 امتیاز در رده هفتم قرار گرفته است.

کد مطلب 583893

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