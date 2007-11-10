اوراواردز فردا به مصاف کاوازاکی می رود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم اوراواردز در حالی فردا به مصاف کاوازاکی می رود که چهارشنبه هفته جاری(23 آبان) در ورزشگاه سایتاما دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل سپاهان ایران را برگزار خواهد کرد.

برپایه این گزارش، دیدار رفت دو تیم فوتبال سپاهان ایران و اوراواردز ژاپن در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ حرفه ای باشگاههای ژاپن(جی لیگ) تیم اوراواردز با یک بازی کمتر و 68 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم کاوازاکی فرونتال با 46 امتیاز در رده هفتم قرار گرفته است.