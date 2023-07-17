نخستین مرکز روزانه جسمی و حرکتی بهزیستی ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی ایلام ظهر دوشنبه در این آیین گفت: این مرکز ۵۰ نفر ظرفیت داشته و خدماتی در زمینه‌های فیزیوتراپی، کار درمانی، روانشناسی و غیره به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی ارایه می‌کند.

حسین نورعلیوند بیان کرد: این مرکز با دریافت یارانه از بهزیستی به صورت بخش خصوصی با نظارت بهزیستی فعالیت داشته و به صورت رایگان به جامعه هدف ارایه خدمت می‌کند.

وی با ذکر اینکه اکنون از مجموع بیش از ۱۷ هزار معلول استان بیش از پنج هزار نفر معلولیت جسمی، حرکتی دارند افزود: در کنار مسایل ژنتیکی حوادث و سوانح از عمده ترین علل معلولیت جسمی، حرکتی در این استان است.

به گفته وی، با احتساب این مرکز اکنون ۱۷ مرکز روزانه خدمات دهی به معلولان شامل حرفه آموزی، کارگاه تولیدی، خانواده و کودک کم شنوا، اتیسم و آموزشی توانبخشی معلولان ذهنی به افراد دارای معلولیت خدمات ارایه می‌کنند.

۲۴ لغایت ۳۰ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نامگذاری شده است.