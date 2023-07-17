تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح این خبر گفت: برخورد با جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی طی چند مرحله در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور توسط پلیس در سطح شهرستان ملکشاهی به مرحله اجراء در آمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان ملکشاهی در راستای تداوم اجرای این طرح و با اخذ دستور قضائی موفق شدند ۷ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی بیان داشت: متهمان دستگیرشده به ۱۷ فقره انواع سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.