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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی خبر داد؛

تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در ملکشاهی

تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در ملکشاهی

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی ازتداوم اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در این شهرستان و دستگیری هفت سارق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح این خبر گفت: برخورد با جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی طی چند مرحله در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور توسط پلیس در سطح شهرستان ملکشاهی به مرحله اجراء در آمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان ملکشاهی در راستای تداوم اجرای این طرح و با اخذ دستور قضائی موفق شدند ۷ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی بیان داشت: متهمان دستگیرشده به ۱۷ فقره انواع سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5838988

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