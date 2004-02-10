تجليل ازعباس كيارستمي به پاس بيشترين حضور بين المللي

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" ازتالار وحدت تجليل ازعباس كيارستمي درحالي صورت گرفت كه اين فيلمساز به دليل حضوردرمراسمي كه براي تقديرازسينماي ايران برگزارمي شود ، ازكشورخارج شده است.

كيارستمي طي نامه اي به دبيرجشنواره با عذرخواهي ازعدم حضوردرمراسم اختتاميه خاطرنشان كرد :" سينماي جشنواره اي سينماي بدي نيست .سينماي كوچكي است كه مخاطبان اندكش را جستجو مي كند اين سينما هيچ ضرري براي سينماي بدنه وسينماي بومي ندارد.سهم زيادي هم ازسينماي ايران نمي خواهد .اگربه بحث گفتگوي فرهنگها وتمدنها توجه داريم بايد به اين سينما اهميت بدهيم .اين جايزه تنها متعلق به من نيست به همه فيلمسازاني تعلق دارد كه باعث شدند نام ايران درجهان با احترام برده شود.اين جايزه به فيلمسازان جواني كه سعي دارند فيلمهايشان را با تمام مشكلات موجود بسازند تعلق دارد.

تصميم داشتم اين جايزه را به غايبين جشنواره بيست ودوم وجشنواره پيشين اهدا كنم ولي فكركردم نقش مسئولين درپررنگ كردن حضوربين المللي سينماي ايران غيرقابل انكاراست."

عباس كيارستمي با ذكراين مطلب جايزه اش را به عليرضا شجاع نوري طراح حضوربين المللي سينماي ايران ومديراموربين الملل بنياد سينمايي فارابي درسالهاي 63 تا 70 اهدا كرد.

شجاع نوري پس ازدريافت جايزه مذكورازدست احمد مسجد جامعي ، وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي گفت :" هيچ كاري را براي جايزه نكرده ام وصادقانه بگويم به هيچ وجه ازدريافت اين جايزه خرسند نيستم ولي نمي توانم دست استاد را رد كنم."