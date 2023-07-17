به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان روز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به گردشگران در دره «شیرز» کوهدشت چهار میلیارد ریال اعتبار برای ایمن‌سازی پل‌های معلق دره «شیرز» اختصاص‌یافته است.

وی اظهار کرد: هرکدام از پل‌های معلق دره «شیرز» ۵۲ متر طول دارد و تلاش می‌کنیم که زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری در این منطقه کم‌نظیر فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه دره «شیرز» در ۵۵ کیلومتری شهرستان کوهدشت در «زردلان» و در منطقه «اولاد قباد» واقع شده است، افزود: این جاذبه که در محل تلاقی استان‌های کرمانشاه و ایلام و لرستان پدیدآمده مربوط به دوری سوم زمین‌شناسی یا مزوزوئیک است.

حسن‌پور، بیان کرد: دره «شیرز» که بر اثر فرسایش سنگ‌های رسوبی پدیدآمده به یک مکان خاص در شرق رشته‌کوه «وره زرد» که در زمره رشته‌کوه‌های زاگرس است تبدیل شده است و هم اکنون یکی از آثار ملی ایران و یکی از ژئو سایت‌های بسیار مهم کشور محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: این دره پنج کیلومتر طول دارد و سراسر مسیر آن با دیوارهای رسوبی پوشیده شده که طول دیوارها در ابتدای مسیر کوتاه و در انتها به ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر نیز می‌رسد.

بنابراین گزارش، پیمودن دره «شیرز» تا انتهای مسیر نیازمند پنج الی شش ساعت پیاده‌روی است که طبیعت بکر و جذاب مسیر، رودخانه‌ها و آب‌های گرمی که از دل کوه بیرون می‌آیند، ستون شگفت‌انگیزی ۸۰ متری که توسط باد و زلزله طی میلیون‌ها سال ایجاد شده و غار معروف به پل خدا که ۱۵۰۰ متر طول دارد و نمایانگر زندگی انسان‌های غارنشین در طول تاریخ است انگیزه پیمودن را دوچندان می‌کند.