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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۸

فرماندار ساوجبلاغ:

انقلاب اسلامی به زن ایرانی هویت داد

انقلاب اسلامی به زن ایرانی هویت داد

ساوجبلاغ- فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به زن ایرانی هویت داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی و بصیرتی گفتمان عفاف و حجاب که در فرمانداری ساوجبلاغ برگزار شد، اظهار کرد: با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به زن ایرانی هویت داده شد.

وی بیان کرد: زن هویتی اصلی و اساسی دارد و می‌تواند به عنوان مادر و همسر، و هم به عنوان یک انسان والا در جامعه اثرگذار باشد، بنابراین دشمن توجهات خود را بر زنان به عنوان یک عنصر سازنده و مؤثر اسلامی متمرکز داشته است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: در کشور اسلامی ما، زنان موتور متحرک انقلاب بوده‌اند و از ابتدا تاکنون به موقع و دوشادوش مردان جامعه، حملات دشمن را بی اثر کرده و می‌کنند.

وی متذکر شد: زنان ایرانی الگوی مناسبی برای زنان آزادی خواه عالم هستند.

کد مطلب 5839076

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