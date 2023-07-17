انقلاب اسلامی به زن ایرانی هویت داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی و بصیرتی گفتمان عفاف و حجاب که در فرمانداری ساوجبلاغ برگزار شد، اظهار کرد: با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به زن ایرانی هویت داده شد.

وی بیان کرد: زن هویتی اصلی و اساسی دارد و می‌تواند به عنوان مادر و همسر، و هم به عنوان یک انسان والا در جامعه اثرگذار باشد، بنابراین دشمن توجهات خود را بر زنان به عنوان یک عنصر سازنده و مؤثر اسلامی متمرکز داشته است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: در کشور اسلامی ما، زنان موتور متحرک انقلاب بوده‌اند و از ابتدا تاکنون به موقع و دوشادوش مردان جامعه، حملات دشمن را بی اثر کرده و می‌کنند.

وی متذکر شد: زنان ایرانی الگوی مناسبی برای زنان آزادی خواه عالم هستند.