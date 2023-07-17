به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در نشست مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بوشهر با محوریت خانواده و جوانی جمعیت گفت: پس از گذشت بیش از چهل و چهار سال از عمر پربرکت انقلاب شکوهمند اسلامی، اکنون در گام دوم انقلاب قرار داریم که ساختارها مشخص شده و رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید داشته است و باید برای تحقق سیاستهای نظام با جدیت پای کار آمد.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با بیان اینکه در سالهای اخیر با ابلاغ سند تحقق سیاستهای کلی نظام برای تبیین، تبلیغ و اجرای سیاستهای کلی نظام یکسری وظایفی برای دستگاهها و قوا تعریف شده است، تصریح کرد: در گذشته سیاستهای کلی نظام به صورت نظاممند مورد پیگیری قرار نمیگرفت، اما با ابلاغ سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، سازوکاری فراهم شده که قوانین عادی و اقداماتی که توسط دولت و مجلس انجام میشود رصد شده تا مغایر با سیاستهای کلی نظام نباشند.
وی با اشاره به مزایای سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و ذکر نمونهای درباره قانون جوانی جمعیت ادامه داد: سیاستهای کلی جمعیت حدود نه سال قبل ابلاغ شد، ولی قوانین موجود تا ابتدای سال ۱۴۰۰ در راستای کنترل جمعیت قرار داشت.
وی گفت: در حال حاضر با این سازوکار جدید امکان بررسی قوانین و مقررات قبل از تصویب و اجرا و تطابق آن با سیاستهای کلی وجود دارد و در صورت تناقض، شورای نگهبان ایراد اصل ۱۱۰ گرفته و از تصویب قوانین مغایر ممانعت به عمل میآید.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، با بیان این موضوع که سیاستهای کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد ولی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در آبان ۱۴۰۰ به تصویب رسید، گفت: این سیاستها به ضرورت افزایش جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، توانمند سازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مؤلفههای هویت بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی توجه کرده است، که اجرای بهنگام و مستمر آنها میتواند به افزایش کمی و کیفی جمعیت منجر شود.
وی ادامه داد: اما از زمان ابلاغ سیاستهای جمعیتی رهبر معظم انقلاب تا تبدیل شدن به یک قانون الزام آور قریب به هفت سال وقفه افتاد که همین وقفه باعث شد ما فرصت زیادی را برای جوانی جمعیت از دست بدهیم.
پا سالار، نقش مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام را در حوزه جوانی مهم دانست و ادامه داد: موفقیت سیاستهای کلی جمعیت و افزایش باروری و جوانی جمعیت در کشور مستلزم برنامه ریزی جامع همراه با تلاش پیگیر و مستمر است، و در هر شرایطی ارائه برنامههای حمایتی برای افزایش فرزند آوری در آینده ضروری است. حتی اگر تأثیر سیاستها بر افزایش باروری ناچیز باشد، باید در نظر داشت که ارائه حمایتهای رسمی و غیررسمی حداقل از کاهش بیشتر باروری و رشد کاهنده جمعیت در آینده پیشگیری میکند.
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