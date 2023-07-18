خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها وقتی در خیابان‌های شهر قدم می زنی، پرچم‌های عزای سیدالشهدا خونمایی می‌کند؛ پرچم‌هایی که خبر از فرا رسیدن ماه محرم دارد.

دوباره شوق مردم برای خادمی اهل بیت (ع) به وضوح به چشم می‌خورد. پیر و جوان، زن و مرد؛ همه به دنبال راهی هستند که رزق و نور زندگی خود را با خدمت به این خاندان پاک و مطهر، کسب کنند.

اما عشق و علاقه به حسین (ع) تنها مخصوص شیعیان نیست؛ این امام همام در بین اهل سنت خراسان شمالی نیز جایگاه بسیار خاص و ویژه ای دارد؛ اهل سنت خراسان شمالی در ایام محرم رسوم خاصی را دارند تا عزای خود را در این ایام به نمایش بگذارند.

آئین اهل سنت خراسان شمالی در ماه محرم

نور محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آداب و رسوم اهل سنت خراسان شمالی در ایام محرم و خصوصاً روز عاشورا پرداخت و اظهار کرد: یکی از ماه‌های به یاد ماندنی و دارای فضیلت هر سال ماه محرم است که ترکمن‌ها به سبب قرار داشتن روز عاشورا در این ماه آن را «عاشر آی» می‌نامند.

این فعال فرهنگی و اجتماعی ترکمن ادامه داد: در روز عاشورا یاد کردن و نثار فاتحه به روح تازه گذشتگان با تجمع در منزل بازماندگان متوفی از جمله رسومی است که با خواندن آیاتی از قرآن کریم به جا آورده می‌شود.

وی افزود: در این روز که به آن آغرگونی یا اصطلاحاً روز سنگین می‌گویند، فعالیت‌های روزمره و کسب و کار تعطیل می‌شود.

مرادی گفت: در این روز خواندن نماز نافله و نثار آن به روح شهدای کربلا سفارش می‌شود.

این فعال فرهنگی ترکمن تصریح کرد: ترکمن‌ها به احترام این روز متولدین در این روز را به نام‌های خاصی از جمله عاشور گلدی، عاشور مراد، عاشور محمد، عاشور بیکه، عاشور گل، عاشور بی بی و امثالهم نام گذاری می‌کنند.

وی افزود: همچنین پسران دوقلوی متولد شده در این ایام را به نام‌های حسن و حسین و دختران دوقلو را به نام‌های عایشه و فاطمه مزین می‌کنند.

وی افزود: ترکمن‌ها به اهل بیت و ائمه اطهار ارادت خاصی دارند و به زیارت قبور امامان و اولیا و پیشوایان دینی می‌روند و به آن‌ها توسل می‌کنند اما به مناسبت وفات یا شهادت آنها به سبک برادران شیعه مراسم سینه زنی، راهپیمایی و برپایی دسته و موکب ندارند.

مرادی بیان کرد: ترکمن‌ها در آن روزها با تجمع در مراکز دینی و عبادی به خواندن آیات قرآن و نثار به روح اولیا ارادت خودشان را نشان می‌دهند.

وی افزود: در مراکز ترکمن نشین زنان خانواده نیز با پختن نان و خوراکی‌های روغنی مانند قتلمه، چاپاتی، چلپک و بیشمه به انتظار حضور علما و اهالی مسجد می‌نشینند تا با نثار فاتحه و قرائت قرآن از برکات آن روز بهره مند شوند.

مرادی در پایان گفت: در این روز صدقه دادن به فقرا و مستمندان و دستگیری یتیمان و بینوایان تاکید علمای اهل سنت است.

کربلا مظهر اندیشه آزاد را به آیندگان معرفی کرد

رشید قاری یزدانی، امام جمعه دهستان باغلق نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بزرگان اهل سنت روایت است که پیامبر (ص) حضرت امام حسن را بغل کرده و بوسید و روی پای راست خود قرار داد و فرمود به این فرزندم اخلاق و هیبت خود را هدیه می‌کنم و سپس امام حسین را بغل کرد و بوسید و بر روی پای چپ خود قرار داد و فرمود شجاعت وجود خود را به او بخشیدم.

وی افزود: در روز تاسوعا و عاشورا اهل سنت مراسم صدقه دادن و دعوت کردن از ریش سفیدان و مستمندان برای خواندن دعا جهت شادی روح شهدای اسلام و امام حسین (ع) را دارند.

وی در پایان بیان داشت: جنگ در کربلا تنها یک روز از تاریخ را شامل شد، اما اندیشه حضرت امام حسین باقی ماند و ایشان را به عنوان مظهر اندیشه آزاد به آیندگان معرفی کرد.

کربلا یکی از ظلم‌های بزرگ کوردلان به اهل بیت پیامبر (ص) بود

خال محمد آخوند سرفراز، مدیر مدرسه علمیه هدایتی کلاته ابریشم شهرستان رازوجرگلان نیز به خبرنگار مهر گفت: در مناقب و بزرگی امام حسین (ع) همین بس که بزرگان اهل سنت ما روایت‌های زیادی در این خصوص دارند.

مدیر مدرسه علمیه هدایتی کلاته ابریشم شهرستان رازوجرگلان افزود: نداشتن مراسم سینه زنی و مرسوم نبودن دیگر مراسمی که برادران شیعه در ماه محرم دارند، دلیلی بر عدم ارادت این قشر از جامعه به نواده رسول الله نمی‌شود.

آخوند سرفراز بیان داشت: اهل سنت، جریان کربلا و به شهادت رسیدن امام حسین را یک حقیقت می‌دانند و ترکمن‌های خراسان شمالی به خصوص رازو جرگلان با دادن نذری ارادت خود را به اهل بیت پیامبر (ص) نشان می‌دهند.