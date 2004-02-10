عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

*القدس العربي :

- نيروهاي اشغالگر آمريكايي از ترس حملات مهاجمان مسلح تصميم گرفتند حضور خود را در شهر بغداد كاهش دهند

- ظرف 24ساعته گذشته تاكنون در عراق دو نظامي آمريكايي كشته و 10 تن ديگر زخمي شدند

- تهديدات فلسطيني ها همچنان ادامه دارد ( مقاله اي به قلم عبدالباري عطوان سردبير روزنامه القدس العربي )

- يك هيات امنيتي يمن در اعتراض به كشيدن ديوار در مرزهاي عربستان با يمن عازم رياض شد

-تل آويو : عربستان سعودي ازعمليات هوايي عليه اهداف اسراييل منع شد

- وزير امور خارجه ليبي ديدار تاريخي خود را از انگليس آغاز كرد

*الحيات :

- يك كشاورز فلسطيني درپي انفجار يك ميني كه توسط نيروهاي آمريكايي درجنوب لبنان كارگذاشته شده بود زخمي شد

- در انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقابل پاسگاه شهر اسكندريه در جنوب بغداد دستكم 45 تن كشته و 150 نفر ديگر زخمي شدند

- سقوط يك هواپيماي ايراني حامل 60 مسافر در شارجه

- گروه القاعده تلاش مي كند بين شيعيان و سني ها درعراق تفرق بياندازد

- بشار اسد رئيس جمهوري سوريه و عبدالله دوم پادشان اردن نسبت به عواقب و پيامدهاي احداث ديوار نژاد پرستانه حائل در سرزمين فلسطين هشدار دادند

- نمايندگان پارلمان فرانسه امروز لايحه قانون منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه را در دستور كار خود قرار دادند و آن را به تصويب رساندند

- اسراييل اميدوار است جنازه ايلي كوهين از سوريه به فلسطين اشغالي بازگردد

- وزير امور خارجه بلژيك نسبت به بروز بحران در روابط ديپلماتيك بين اين كشور با ايران هشدار داد

- گردانهاي الاقصي مسئوليت قتل يك مزدور را در شهر رام الله به عهد گرفت

*الشرق الاوسط :

- وزير امورخارجه عربستان سعودي امروز سفر اروپايي خود را آغاز كرد

- عبدالرحمن شلقم وزير امورخارجه ليبي امروز با توني بلرنخست وزير براي عادي سازي روابط بين دو كشور ديدار كرد

- شيخ جابر مبارك نخست وزير و وزير دفاع كويت عازم ايتاليا شد

- اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق برگزاري انتخابات عمومي در عراق را خواستار شدند

- مروان المعشر وزير امور خارجه اردن بر ضرورت شركت عراق در نشست وزيران خارجه همسايه كويت تاكيد كرد

- نيروهاي آمريكايي حضور خود را در شهر بغداد كاهش مي دهند

- گزارش اتحاديه عرب : نيروهاي آمريكايي و انگليسي حقوق بشر را در عراق رعايت نمي كنند

* الزمان :

- نيروهاي آمريكايي و انگليسي مستقر درعراق اسنادي را درباره ترور آيت الله حكيم فاش كردند

- گامهايي براي واگذاري مسئوليت به نيروهاي دفاع شهري در مناطقي از شهر بغداد برداشته است

- دو نظامي آمريكايي در سنجار كشته شدند

- وزيران خارجه عربستان سعودي ، كويت ، ايران ، تركيه و سوريه اوضاع عراق را مورد بررسي قرار مي دهند

- ترور رئيس سابق سرويس امنيت و دستگيري از اعضاي بلند پايه سابق حزب بعث