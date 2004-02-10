عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

*القدس العربي :
- نيروهاي اشغالگر آمريكايي از ترس حملات مهاجمان مسلح تصميم گرفتند حضور خود را در شهر بغداد كاهش دهند
- ظرف 24ساعته گذشته تاكنون در عراق دو نظامي آمريكايي كشته و 10 تن ديگر زخمي شدند
- تهديدات فلسطيني ها همچنان ادامه دارد ( مقاله اي به قلم عبدالباري عطوان سردبير روزنامه القدس العربي )
- يك هيات امنيتي يمن در اعتراض به كشيدن ديوار در مرزهاي عربستان با يمن عازم رياض شد
-تل آويو : عربستان سعودي ازعمليات هوايي عليه اهداف اسراييل منع شد
- وزير امور خارجه ليبي ديدار تاريخي خود را از انگليس آغاز كرد
*الحيات :
- يك كشاورز فلسطيني درپي انفجار يك ميني كه توسط نيروهاي آمريكايي درجنوب لبنان كارگذاشته شده بود زخمي شد
- در انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقابل پاسگاه شهر اسكندريه در جنوب بغداد دستكم 45 تن كشته و 150 نفر ديگر زخمي شدند
- سقوط يك هواپيماي ايراني حامل 60 مسافر در شارجه
- گروه القاعده تلاش مي كند بين شيعيان و سني ها درعراق تفرق بياندازد
- بشار اسد رئيس جمهوري سوريه و عبدالله دوم پادشان اردن نسبت به عواقب و پيامدهاي احداث ديوار نژاد پرستانه حائل در سرزمين فلسطين هشدار دادند
- نمايندگان پارلمان فرانسه امروز لايحه قانون منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه را در دستور كار خود قرار دادند و آن را به تصويب رساندند
- اسراييل اميدوار است جنازه ايلي كوهين از سوريه به فلسطين اشغالي بازگردد
- وزير امور خارجه بلژيك نسبت به بروز بحران در روابط ديپلماتيك بين اين كشور با ايران هشدار داد
- گردانهاي الاقصي مسئوليت قتل يك مزدور را در شهر رام الله به عهد گرفت
*الشرق الاوسط :
- وزير امورخارجه عربستان سعودي امروز سفر اروپايي خود را آغاز كرد
- عبدالرحمن شلقم وزير امورخارجه ليبي امروز با توني بلرنخست وزير براي عادي سازي روابط بين دو كشور ديدار كرد
- شيخ جابر مبارك نخست وزير و وزير دفاع كويت عازم ايتاليا شد
- اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق برگزاري انتخابات عمومي در عراق را خواستار شدند
- مروان المعشر وزير امور خارجه اردن بر ضرورت شركت عراق در نشست وزيران خارجه همسايه كويت تاكيد كرد
- نيروهاي آمريكايي حضور خود را در شهر بغداد كاهش مي دهند
- گزارش اتحاديه عرب : نيروهاي آمريكايي و انگليسي حقوق بشر را در عراق رعايت نمي كنند
* الزمان :
- نيروهاي آمريكايي و انگليسي مستقر درعراق اسنادي را درباره ترور آيت الله حكيم فاش كردند
- گامهايي براي واگذاري مسئوليت به نيروهاي دفاع شهري در مناطقي از شهر بغداد برداشته است
- دو نظامي آمريكايي در سنجار كشته شدند
- وزيران خارجه عربستان سعودي ، كويت ، ايران ، تركيه و سوريه اوضاع عراق را مورد بررسي قرار مي دهند
- ترور رئيس سابق سرويس امنيت و دستگيري از اعضاي بلند پايه سابق حزب بعث
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: عناوين امروز سه شنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط، الحيات ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است.
*القدس العربي :
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