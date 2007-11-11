30 واحد شالیکوبی در مازندران نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ ظهر امروز در جلسه پیگیری مصوبات هیئت دولت به مازندران در محل استانداری افزود: 30 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز برای مکانیزاسیون کشاورزی صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: یک میلیارد و 800 میلیون تومان از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی خروج دام از مرتع تخصیص یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مطالعه احداث شهرک های دامپروری استان در اکثر شهرستان های استان به اتمام رسیده است، تصریح کرد: انتخاب مشاور برای احداث شهرک های دامپروری مازندران آغاز شد.

تورنگ با بیان اینکه در قالب نامه ای به هیئت وزیران مشکلات مرغ لاین استان ارسال شده است، یادآور شد: یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار حهت تکمیل و تجهیز مرکز درمانی طیور کیاکلا قائم شهر تخصیص یافته است.

وی اذعان داشت: از محل مصوبه هیئت دولت جهت تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح های صنعتی استان، حدود 118 هکتار از اراضی منابع طبیعی به شهرک های صنعتی و 24 هکتار به اشخاص حقیقی اعطاء شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اتمام مطالعه احداث بندهای کوچک در ده شهرستان دارای حوزه آبریز کوهستانی خاطر نشان کرد: تا پایان آبان ماه مشاور اجرای طرح انتخاب خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: از محل مصوبه هیئت دولت نیز تاکنون هزار و 585 چاه کشاورزی در استان برق دار شدند.