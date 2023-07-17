نسل جوان باید قدر امنیت کشورمان را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرجی عصر دوشنبه در آئین رونمایی از ۱۴ هزار کتاب و اسباب‌بازی و سرگرمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان خطاب به کودکان و نوجوانان حاضر در مراسم اظهار کرد: بچه‌ها امروز این مراسم برای شما برگزار شده و ما به احترام شما در این مراسم هستیم.

وی افزود: یکی از بخش‌های اصلی کنگره تمرکز روی کودک و نوجوان است، برنامه‌های شادی را برای بچه‌ها تدارک دیده‌ایم که ان‌شاالله در آن شرکت خواهید کرد.

دبیر اجرایی کنگره ۸ هزار شهید استان همدان با اشاره به برگزاری برنامه «فصل شیدایی» با محوریت نوجوانان گفت: در این نمایش رزمی- فرهنگی دو ساعته کودکان و نوجوانان ما با بخشی از اتفاقات انقلاب اسلامی و گذشته انقلاب و دوران دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

فرجی خاطرنشان کرد: محل این نمایش در قسمتی از محل نمایشگاه بین‌المللی همدان بوده که مدتهاست در حال آماده‌سازی آن هستیم و از ۱۵ مرداد به مدت ۲۰ شب این نمایش برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان افزود: این برنامه زیر نظر مؤسسه فرهنگی- هنری اوج بوده و در دمشق، کربلا و نجف برگزار شده و این روزها در موصل عراق هم در حال اجرا است و تمامی خاطرات جنگ و داعش و رشادت‌های سردار سلیمانی و هم‌رزمانش برای مردم تداعی می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های خوب و متنوعی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای این کنگره ملی برگزار شده است، گفت: نقاشی در بلوار ارم یکی از این برنامه‌ها بود که با استقبال بالا مواجه شد.

سردار فرجی با اشاره به اجرای سرود با حضور ۸ هزار کودک و نوجوان گفت: کارهای مقدماتی این سرود انجام شده و همکاران ما در نقاط مختلف شهر در حال جذب کودکان و نوجوانان برای حضور در این سرود هستند.

وی خطاب به کودکان و نوجوانان با بیان اینکه در سوریه و عراق از نزدیک سختی و رنج کودکان و نوجوانان را دیده‌ام، بیان کرد: شما بچه‌ها باید قدر امنیت و آرامش امروز را بدانند و اجازه ندهید دشمن ایمان و امید را از شما بگیرد.

گفتنی است؛ همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان سه میلیون جلد کتاب با هدف افزایش نرخ مطالعه در کودکان و نوجوانان به مراکز کانون در سراسر کشور ارسال شد که سهم استان همدان ۱۴ هزار و ۶۱۵ جلد کتاب بود.