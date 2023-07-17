علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر رفت و برگشت محدوده هزارچم و در مسیر شمال به جنوب محدوده گرماب سنگین بوده و دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده مهرشهر سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.