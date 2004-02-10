به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه سخنگوي دفتر تبليغاتي ريبكين پس از چند روز نهايتا گفت : او چهار روز پيش به كيف پايتخت اوكراين رفته و عصر امروز( جمعه) به مسكو باز ميگردد.
وي هيچ توضيحي نداد كه چرا ريبكين درباره اين سفر سكوت كرده است . بر اساس گزارش خبرگزاريها ريبكين صحيح و سالم در كيف به سر ميبرد .
سخنگوي ريبكين افزود وي پيدا شده است و قرار است ساعت نه و سي دقيقه امشب به وقت محلي به مسكو باز گردد .
ريبكين يكي از شش نامزدي است كه در انتخابات رياست جمهوري روسيه با ولاديمير پوتين رئيس جمهوري اين كشور رقابت سختي خواهد داشت.
پس از شايعه ناپديد شدن ريبكين برخي رسانه اي روسي گفته بودند اين يك شگرد تبليغاتي براي جلب توجه افكار عمومي است . ريبكين را يك ميليارد روسي مقيم خارج حمايت مي كند.
پس از چند روز جنجال خبري درباره ربوده شدن ريبكين
نامزد ناپديد شده انتخابات رياست جمهوري روسيه سر از شهر كيف در آورد
ايوان ريبكين نامزد مخالفان روسيه در انتخابات رياست جمهوري كه از پنج روز شايعه ربوده شدن يا كشته شدنش خبر اول رسانه اي روسيه شده بود بالاخره پيدا شد و سر از شهر كيف در آورد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه سخنگوي دفتر تبليغاتي ريبكين پس از چند روز نهايتا گفت : او چهار روز پيش به كيف پايتخت اوكراين رفته و عصر امروز( جمعه) به مسكو باز ميگردد.
نظر شما