پس از چند روز جنجال خبري درباره ربوده شدن ريبكين

نامزد ناپديد شده انتخابات رياست جمهوري روسيه سر از شهر كيف در آورد

ايوان‎‎‎ ريبكين نامزد مخالفان روسيه‎ در انتخابات‎‎ رياست جمهوري‎ كه از پنج‎ روز شايعه ربوده شدن يا كشته شدنش خبر اول رسانه اي روسيه شده بود بالاخره پيدا شد و سر از شهر كيف در آورد .

 به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ‎‎ فرانسه  سخنگوي دفتر تبليغاتي‎ ريبكين  پس از چند روز نهايتا گفت‎‎‎ : ‎ او ‎‎‎ چهار روز پيش  به كيف‎ پايتخت اوكراين‎ رفته و عصر امروز( جمعه)  به‎ مسكو باز مي‎گردد.
وي‎ هيچ‎ توضيحي‎ نداد كه‎‎‎ چرا ريبكين‎‎ درباره اين سفر سكوت‎‎ كرده است . بر اساس گزارش خبرگزاريها ريبكين‎ صحيح‎ و سالم‎ در كيف‎ به‎ سر مي‎برد .
 سخنگوي ريبكين  افزود وي‎ پيدا شده‎‎‎ است‎‎‎ و قرار است ساعت نه و سي‎ دقيقه امشب‎ به‎‎ وقت‎ محلي‎ به مسكو باز گردد .
ريبكين‎ يكي‎ از شش‎ نامزدي‎‎ است‎‎‎ كه‎‎ در انتخابات رياست جمهوري روسيه با ولاديمير پوتين‎‎ رئيس‎ جمهوري‎ اين كشور رقابت‎  سختي خواهد داشت.
پس از شايعه ناپديد شدن ريبكين برخي رسانه اي روسي گفته بودند اين يك شگرد تبليغاتي براي جلب توجه افكار عمومي است . ريبكين را يك ميليارد روسي  مقيم خارج  حمايت مي كند.

