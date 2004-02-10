به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ‎‎ فرانسه سخنگوي دفتر تبليغاتي‎ ريبكين پس از چند روز نهايتا گفت‎‎‎ : ‎ او ‎‎‎ چهار روز پيش به كيف‎ پايتخت اوكراين‎ رفته و عصر امروز( جمعه) به‎ مسكو باز مي‎گردد.

وي‎ هيچ‎ توضيحي‎ نداد كه‎‎‎ چرا ريبكين‎‎ درباره اين سفر سكوت‎‎ كرده است . بر اساس گزارش خبرگزاريها ريبكين‎ صحيح‎ و سالم‎ در كيف‎ به‎ سر مي‎برد .

سخنگوي ريبكين افزود وي‎ پيدا شده‎‎‎ است‎‎‎ و قرار است ساعت نه و سي‎ دقيقه امشب‎ به‎‎ وقت‎ محلي‎ به مسكو باز گردد .

ريبكين‎ يكي‎ از شش‎ نامزدي‎‎ است‎‎‎ كه‎‎ در انتخابات رياست جمهوري روسيه با ولاديمير پوتين‎‎ رئيس‎ جمهوري‎ اين كشور رقابت‎ سختي خواهد داشت.

پس از شايعه ناپديد شدن ريبكين برخي رسانه اي روسي گفته بودند اين يك شگرد تبليغاتي براي جلب توجه افكار عمومي است . ريبكين را يك ميليارد روسي مقيم خارج حمايت مي كند.