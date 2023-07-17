به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استانی وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه در این نشست، هدف از تشکیل آن را هم افزایی، هم فکری و معارفه اعضای صف و ستاد مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر عنوان کرد.

اسماعیل عبدالهی با اشاره به اینکه امیدواریم این دفتر بتواند در راستای خدمت و پیگیری سیاست‌های کلی نظام نیروهای مردمی را جذب کند، گفت: باید با جلب اعتماد مردم و با همفکری و تلاش قدم‌های بزرگی را در راه اصلاح زندگی و فرهنگ مردم برداریم.

وی افزود: مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام، تشکلی است که در قالب جریان‌های حلقه‌های میانی تلاش می‌کنند، تا زمینه را برای مشارکت نخبگان و متخصصان در پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی نظام فراهم کنند و جلوی عدول از این سیاست‌ها را بگیرند.