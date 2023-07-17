انتخابات باید در فضای رقابتی و سالم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر دوشنبه در پنجمین دوره آموزشی منطقهای ستاد انتخابات کشور با حضور استانهای ایلام، کردستان، همدان و لرستان به میزبانی استانداری کرمانشاه همزمان با سالروز تأسیس شورای نگهبان در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: در ابعاد دینی بر تشکیل حکومت صالحان بر سه رکن و هدف شامل قیام حق، قسط و عدل و ترویج معنویت توصیه شده است.
وی با تاکید بر اینکه انتخاب یک اصل اساسی در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی بوده است، افزود: به منظور تحقق این امر امروز در برهههای حساس تاریخی که انتخابات یکی از این برهههاست موظف به برپایی اجرای این اصل هستیم.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: تسهیل و آماده سازی زمینه برای حضور اثر گذار مردم در انتخابات بنا بر آیاتی که صراحتاً در این زمینه اعلام شده یک وظیفه شرعی است که در جهت برگزاری آن تلاش مضاعف به کار گرفته شود.
صحرایی با بیان اینکه انتخابات یکی از جلوههای اساسی برای حضور مردم در حکومت اسلامی است، خاطر نشان کرد: به گفته مقام معظم رهبری انتخابات از نوامیس و ارکان جمهوری اسلامی بوده و برگزاری سالم، رقابتی و ایمن جز باید اولویتها قرار گیرد.
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