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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۳

رئیس‌ دفتر نظارت انتخابات شورای نگهبان آذربایجان غربی:

۱۲ هزار ناظر بر انتخابات مجلس در آذربایجان غربی نظارت دارند

۱۲ هزار ناظر بر انتخابات مجلس در آذربایجان غربی نظارت دارند

ارومیه- رئیس‌دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان آذربایجان غربی گفت: در برگزاری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان ۱۲ هزار ناظر فعال و ۱۰ هزار ناظر ذخیره مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید ابوالقاسم موسوی عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام‌جمعه ارومیه که به مناسبت ۲۶ تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان برگزار شد، اظهار کرد: در برگزاری انتخابات مجلس ۱۲ هزار ناظر فعال و ۱۰ هزار ناظر ذخیره مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه در ۱۹ مردادماه، پیش ثبت‌نام انتخابات توسط نامزدها به مدت یک هفته انجام خواهد شد، افزود: یکی از وظایف مهم دفاتر شورای نگهبان، آموزش ناظران انتخابات است؛ لذا شبکه نظارت استان افراد آموزش‌دیده هستند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به اینکه شورای نگهبان یک نهاد حزبی، جناحی و سیاسی نیست؛ بلکه حافظ آرا مردم در انتخابات مختلف است افزود: بررسی صلاحیت نامزدها بادقت انجام خواهد شد تا حقی از نامزدهای انتخاباتی در استان ضایع نشود.

رئیس‌دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان آذربایجان غربی افزود: شبکه نظارت بر انتخابات در کشور کاملاً مردمی است و افراد مورداعتماد انتخاب، جذب و به‌عنوان عضو رسمی شبکه نظارت ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ اصل قانونی اساسی به جایگاه، وظایف و اهمیت شورای نگهبان پرداخته است، گفت: بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر نبود مغایرت با احکام و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات سه وظیفه مهم این نهاد است.

حجت السلام موسوی اظهار کرد: از ماه‌های قبل با شروع روند اجرایی انتخابات هماهنگی بین دفاتر نظارت شورای نگهبان و عوامل اجرایی برای نظارت بر روند انتخابات انجام و تمهیدات لازم صورت گرفته است.

لزوم نظارت دقیق بر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام‌جمعه ارومیه نیز در این دیدار با اشاره به تأسیس نهادهای انقلابی از جمله شورای نگهبان توسط بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران گفت: امام با درایت، هوشمندی و دوراندیشی که داشتند اقدام به تأسیس نهادهای مختلف انقلابی کردند که از جمله مهم‌ترین آنها شورای نگهبان است.

حجت‌الاسلام سید مهدی قریشی با اشاره به جایگاه حقوقی و فقهی شورای نگهبان در حفظ و حراست از قانون اساسی و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و از سویی نظارت بر روند صحیح انتخابات افزود: شورای نگهبان در صحت و سلامت برگزاری انتخابات شورای نگهبان نقش اساسی دارد و در واقع از آرای مردم حفاظت می‌کند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت برگزاری انتخاباتی پرشور و یاس دشمنان از این موضوع تصریح کرد: دشمنان همواره بر طبل یاس و ناامیدی می‌کوبند و مردم را از حضور در انتخابات باز می‌دارند؛ اما ما شاهد هستیم که هرساله مردم پرشورتر از سال‌های گذشته در انتخابات شرکت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام‌جمعه ارومیه همچنین بر نظارت دقیق بر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد و گفت: باید توجه داشت که قضاوت‌ها برای احراز صلاحیت نامزدها بادقت هرچه بیشتر انجام شود تا حق‌الناسی در میان نباشد و حقی از نامزدها ضایع نشود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان این مجلس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5839225

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