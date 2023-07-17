به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد عصر دوشنبه در گردهمایی رؤسای مراکز جهاد کشاورزی و مروجین پهنههای تولیدی استان بوشهر، بیان کرد: اجرای طرح الگوی کشت یک ضرورت است که این طرح در استان بوشهر اجرا میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از اجرای طرح الگوی کشت در پنج شهرستان دشتی، تنگستان، دشتستان، دیر و جم خبر داد و بیان کرد: هدف از اجرای این طرح جایگزین کردن محصولات اساسی با توجه به اقلیم استان است.
منفرد ادامه داد: برنامهریزی برای فصل کشت سال آینده را از هم اکنون شروع کردهایم که مهمترین مسئله الگوی کشت است و پس از آن تسهیلات کشاورزان و موضوعهای مرتبط با بخش دام بررسی میشود.
وی افزود: زمین و آب دو موضوع مهم در الگوی کشت است، پس باید محصولات اساسی و راهبردی را با توجه به ظرفیتها بالقوه و شرایط موجود در هر منطقه اولویت قرار دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در حوزه زراعت مشکلاتی وجود دارد که مهمترین آن خشکسالی و کم بارشی است از سویی باید خاک اصلاح شود، زیرا خاک رو به شوری رفته است و مشکل دیگر کمبود سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
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