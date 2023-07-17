به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی عصر دوشنبه در گردهمایی رؤسای مراکز جهاد کشاورزی و مروجین پهنه‌های تولیدی استان بوشهر اظهار داشت: از سال گذشته الگوی کشت به ۱۹ استان ابلاغ شد که بوشهر جز آن نبود، اما سازمان جهاد کشاورزی این طرح را در سطحی مشخص در شهرستان دشتستان آغاز کرد و در این طرح آب کنترل شد و موفقیت‌آمیز هم بود.

وی افزود: امسال این طرح را در شهرستان‌های دشتی، دشتستان، دیر و جم شروع کردیم و شهرستان تنگستان را هم به گیاهان دارویی اختصاص دادیم که هدف از اجرای این طرح تعدیل کشت برخی محصولات و جایگزین کردن محصولات اساسی کشور با توجه به اقلیم استان بوشهر است.

توکلی اضافه کرد: کل سطح در نظر گرفته برای کشت گوجه فرنگی ۱۱.۵ هزار هکتار است که تصمیم داریم به ۹ هزار هکتار کاهش بدهیم، که البته سطح جالیزی در شماری از شهرستان‌های استان صفر است.

ممنوعیت کشت برخی محصولات در دشتستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: همچنین در بخشی از شهرستان دشتستان که آب کنترل شده است ممنوعیت کشت را اعلام کردیم و در شهرستان‌های دیر و دشتی هم کشت با برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

وی با اشاره به این‌که سامانه پهنه‌بندی، توزیع کود بین کشاورزان را در کشور برعهده دارد و یارانه کود به کشاورزانی که تحت پوشش الگوی کشت قرار می‌گیرند تعلق می‌گیرد، افزود: الگوی کشت در استان محصولات باغی و زراعی و محصولاتی، چون خرما، گیاهان دارویی و بخشی هم مرکبات را شامل می‌شود و در مناطقی هم که ممنوعیت مصرف آب نداریم باتوجه به این‌که در آن مناطق محصولات بومی‌سازی شده است، بیشتر محصولاتی کشت می‌شود که تضمین بازار آن وجود دارد.

توکلی عنوان کرد: تنوع بخشی محصولات از ملاک‌های امسال است به گونه‌ای که قرار است برای اولین بار دانه روغنی کامالینا را کشت کنیم و به جای کلزا برای کشت کنجد که زنجیره آن را در استان داریم برنامه‌ریزی کرده‌ایم و روی ارقامی که مقاوم هستند کار می‌کنیم.

کشت‌های جایگزین

وی ادامه داد: مارچوبه، بادام زمینی و حبوبات از دیگر محصولاتی است که به عنوان جایگزین کشت معرفی شده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: امسال حمایت‌ها برای خرید تضمینی شماری از محصولات را پیگیری کرده و می‌کنیم و برای عرضه و تقاضای محصولاتی، چون گوجه فرنگی مقاومت کرده و تا لازم نباشد ورود نخواهیم کرد، زیرا محصول خارج فصل استان است، اما تعدیل سطح کشت را با همان بهره‌وری خواهیم داشت.