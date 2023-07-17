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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۳

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

مأموریت پدافند هوایی شمالغرب ارتش دفاع پایدار از آسمان کشور است

مأموریت پدافند هوایی شمالغرب ارتش دفاع پایدار از آسمان کشور است

تبریز- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش، مقتدرانه مأموریت دفاع مؤثر، مستمر و پایدار از آسمان جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمدباقری روز دوشنبه در ادامه بازدید از یگان‌های ارتش مستقر در آذربایجان شرقی از منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش بازدید و اظهار کرد: منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش مأموریت دفاع مؤثر، مستمر و پایدار از آسمان کشور جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

وی افزود: مأموریت‌های این منطقه با بهره‌گیری از کلیه سامانه‌های پدافند هوایی، موشکی و راداری ارتش و سپاه و تجهیزات پدافندی سایر نیروها در بالاترین سطح انجام می‌شود.

سرلشکرباقری همچنین از ایستگاه رادار تبریز، سامانه‌های موشکی استقرار یافته، رادارهای ثابت و تاکتیکی، سایت‌های جمع آوری اطلاعات و سامانه‌های جنگالی بازدید و مورد ارزیابی قرار داد.

امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده پدافند هوایی ارتش نیز در این بازدید اظهار کرد: مرزبانان آسمان ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و پاسخ محکم به هر گونه تجاوز خواهند داد.

کد مطلب 5839297

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