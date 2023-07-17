ورود به بحث تبلیغ با روحیه جهادی وظیفه اصلی روحانیون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی عصر دوشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در مصلی اعظم تبریز با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت تبلیغ در دیدار اخیر با طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه اظهار داشت: برای درک آرایش تبلیغی دشمن باید توجه ویژه ای به شناخت فرق و جریان‌های فعال در این زمینه داشت.

وی ادامه داد: فرقی چون مسیحیت تبشیری و بهائیت اخیراً فعالیت‌های خود را با دستورالعمل‌هایی چون مدارا با مردم و قرابت بیشتر با آنان برای تلقین و در واقع تحمیل عقاید خود افزایش داده‌اند و در این میان بهائیت از جمله جریان‌های انحرافی است که فعالیت‌ها و تبلیغات گسترده‌ای را برای ترویج بی عفتی و بی غیرتی و نیز از بین بردن اعتقادات شیعه شکل داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: این فرقه ضاله به ویژه در خصوص شبهات وارده به عزای حسینی به شدت فعال شده و در حالی که اعضای این فرقه چنین برنامه‌هایی عزاداری و ساخت و بازسازی حرم اهل بیت (ع) را شرک می‌دانند، برای ساخت مقبره علی محمد شیرازی بنیانگذار بهائیت در اسرائیل از ۱۲ هزار آجر طلا استفاده کرده‌اند.

وی اولین وظیفه علما و روحانیون را بر اساس تأکیدات رهبری ورود به بحث تبلیغ با روحیه جهادی عنوان و اضافه کرد: غفلت‌های گذشته از این وظیفه علت اصلی یادآوری این موضوع از سوی ولی امر مسلمین جهان در دیدار اخیر با طلاب حوزه‌های علمیه بود.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: باید تبلیغ دینی در اولویت فعالیت‌های طلاب و روحانیون در همه بخش‌ها و نه تنها حوزه‌های علمیه قرار گیرد و این مهم باید متناسب با زبان و ذائقه خاص هر قشر اتفاق افتد و در این صورت خواهیم توانست بر همه آحاد به ویژه جوانان و نوجوانان اثرگذار باشیم و این امر می‌طلبد که با شناخت توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن با رویکرد تهاجمی به مقابله با این هجمه‌ها بپردازیم.