چرخاندن یک متهم به زورگیری در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، فرد هنجارشکن که روز گذشته در تنکابن اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی در محل کرده بود، از سوی مأموران پلیس امنیت تنکابن دستگیر و در مرکز شهر چرخانده شد.
تنکابن - فرد هنجارشکنی که در تنکابن اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی در محل کرده بود توسط ماموران پلیس امنیت تنکابن دستگیر و در مرکز شهر گردانده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرد هنجارشکن که روز گذشته در تنکابن اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی در محل کرده بود، از سوی مأموران پلیس امنیت تنکابن دستگیر و در مرکز شهر چرخانده شد.
کد مطلب 5839309
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