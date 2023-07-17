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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

چرخاندن یک متهم به زورگیری در تنکابن

چرخاندن یک متهم به زورگیری در تنکابن

تنکابن - فرد هنجارشکنی که در تنکابن اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی در محل کرده بود توسط ماموران پلیس امنیت تنکابن دستگیر و در مرکز شهر گردانده شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، فرد هنجارشکن که روز گذشته در تنکابن اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی در محل کرده بود، از سوی مأموران پلیس امنیت تنکابن دستگیر و در مرکز شهر چرخانده شد.

کد مطلب 5839309

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