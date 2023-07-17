چرخاندن یک متهم به زورگیری در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، فرد هنجارشکن که روز گذشته در تنکابن اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی در محل کرده بود، از سوی مأموران پلیس امنیت تنکابن دستگیر و در مرکز شهر چرخانده شد.

