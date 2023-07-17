اتخاذ تمهیدات ترافیکی ایام محرم/ایمنی حسینیه ها رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سادات عصر سه شنبه در کمیته امنیتی محرم استان تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید سالار شهیدان امام حسین (ع) اظهار داشت: در ایام محرم از ظرفیت هیئتهای مذهبی و از همیاران پلیس استفاده شود و جلسه هماهنگی آن بین فراجا و هیئتهای مذهبی شکل بگیرد تا از همیاران پلیس به ویژه در حوزه ترافیکی استفاده شود.
وی افزود: شهرداریها در زمینههای مربوط به رفت و روب و هرس سرشاخها و سایر موارد در حواشی حسینیهها و هیئتهای مذهبی تدابیر لازم را اتخاذ کنند و همکاری و هماهنگی هیئتهای مذهبی و شهرداری مثل سالهای قبل برقرار باشد.
مدیرکل امنیتی استانداری تهران عنوان کرد: سازمان تبلیغات و سایر دستگاههای متولی ایمنی حسینیهها و تکایا موضوعات مختلف از جمله کپسولهای آتشنشانی، سیم کشیها و مبدلهای برق و سایر موارد را در دستورکار خود قرار دهند و بیمه حوادث هیئتها و تکایا مورد توجه ویژه باشد و تمهیدات لازم در مراکز پر ازدحام همچون زیارتگاهها، مساجد و توجیهات هیئتهای مذهبی در دستور کار تمامی همکاران قرار گیرد؛ با توجه به وضعیت انرژی صرفهجویی در مصرف برق باید به هیئتها تاکید شود که نهایت صرفه جویی را انجام دهند.
سادات سپس گفت: اطلاع رسانی به موقع و آموزشهای لازم و موضوعات پیشگیرانه از حوزه فراجا در اختیار همکاران صداوسیما جهت اطلاع رسانی به عموم قرار گیرد، همچنین نظارت بر نذورات و مراحل طبخ غذا و مواد غذایی و سایر موارد مرتبط توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شود.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری دستگاهها با هیئتهای مذهبی خاطرنشان کرد: امید است بتوانیم با همکاری و هماهنگی عزاداری پرشور حسینی برگزار کنیم و شاهد ترویج فرهنگ حسینی باشیم.
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