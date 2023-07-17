کهگیلویه و بویراحمد باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: جنگلهای بلوط یکی از ظرفیتهای مهم کهگیلویه و بویراحمد است.
وی با بیان اینکه این استان در حوزه کشاورزی ظرفیتهای بسیاری دارد، گفت: کارهای بزرگی میتوان در حوزه کشاورزی در این استان انجام داد.
رئیسی اظهار داشت: در سال رشد تولید در همه حوزهها، باید کار در جبهههای مختلف انجام شود و ایجاد زیرساختها، بسیاری از مشکلات را حل میکند.
وی تصریح کرد: شکوفا شدن ظرفیتها و ایجاد امید و اشتغال در کشور در گرو تولید است.
رئیس جمهور با بیان اینکه میدان دادن به بخش خصوصی و توانمند کردن بخش خصوصی بسیار مهم است، گفت: با تقویت بخش خصوصی، تولید رونق گرفته و اشتغالزایی ایجاد میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید با حفظ محیط زیست توسعه انجام شود، گفت: اصل قانون اساسی نیز توسعه یافتگی مبتنی بر حفاظت از محیط زیست تاکید دارد.
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