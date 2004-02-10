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۲۱ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۳۲

با محكوم كردن اقدام مقامات فرانسوي

شهردار لندن تصويب قانون منع حجاب در فرانسه را اقدامي فاشيستي خواند

شهردار لندن نسبت به لايحه منع حجاب در فرانسه هشدار داد و تصويب اين قانون را محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، "كن ليونگ استون"  شهردار لندن ضمن هشدار به اين كه تصويب لايحه منع حجاب اسلامي موجب دامن زدن به احساسات نژادي  در جامعه مي شود، اظهار داشت: لايحه منع حجاب  در فرانسه تدبيري " برضد مسلمانان " و بازي بسيار خطرناكي است كه در زمان هيتلر نيز به وجود آمده بود.
 شهردار لندن با اشاره به اينكه برخي از وزراي فرانسه نيز نسبت به تصويب اين قانون هشدار داده بودند، افزود: تنها راه مقابله با فاشيسم در اروپا ايستادگي در برابرهر گونه خواسته  فاشيستها است.
ليوينگ استون  با انتشار خبر بررسي و تصويب  قانون  منع نشانه هاي مذهبي در مجلس ملي فرانسه، امروز  كنفرانسي مطبوعاتي را با حضور نمايندگان سازمان هاي مختلف حقوق بشر و سخنگوي مسلمانان، يهوديان و سيك هاي  انگليس در لندن تشكيل داد.

کد مطلب 58394

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