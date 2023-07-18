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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۸

بخشدار مرکزی گناوه مطرح کرد؛

خدمات‌دهی به ساخت‌وسازهای خارج از حریم ممنوع است

خدمات‌دهی به ساخت‌وسازهای خارج از حریم ممنوع است

گناوه- بخشدار مرکزی گناوه گفت: با توجه به حدود مشخص برای حریم شهر و محدوده روستا، ساخت و ساز خارج از آن تخلف است و خدمات‌دهی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر استفاده از تمام توان و رصد روزانه اظهار داشت: در برخورد قانونی با سودجویان، منفعت طلبان و متخلفین که دست به تخریب محیط زیست و اراضی ملی برای رسیدن به منافع خویش می‌زنند کوتاه نخواهم آمد.

بخشدار مرکزی گناوه افزود: متأسفانه در گذشته شاهد درخواست‌های زیادی مبنی بر صدور مجوز برای ساخت و ساز غیر مجاز بوده‌ایم اما طبق قانون ساخت و ساز خارج از حریم شهر و محدوده روستا تخلف و ارائه هرگونه خدمات‌رسانی از جمله آب، برق، گاز و غیره ممنوع است.

وی خاطر نشان کرد: احداث بنا اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی و… در خارج از حریم شهر و محدوده روستا ونیز در محدوده روستاهای فاقد دهیاری منوط به دریافت پروانه ساختمانی و طی کردن مراحل قانونی است.

وی گفت: با استناد به ماده ۱۰ آئین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی جهت اخذ پروانه ساختمانی نسبت به دریافت استعلامات و پاسخ آن از مبادی قانونی و ادارات ذیربط اقدام کنند.

کد مطلب 5839426

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